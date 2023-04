Ucraina-Russia, Putin può perdere la guerra a causa dell’economia? (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – I prossimi mesi diranno se ha ragione il Wall Street Journal, che ha sentenziato: “l’economia russa sta per crollare”. Ma che ci siano una serie di segnali che vanno in questa direzione è ormai piuttosto evidente. Fino al punto da spingersi a ipotizzare che Vladimir Putin possa essere costretto a fermare la guerra in Ucraina? Sicuramente, il Capo del Cremlino ha sbagliato i suoi conti. Così come ha sottovalutato la capacità di resistenza di Kiev, e la determinazione del fronte occidentale a sostenerla, così ha sottovalutato l’effetto di medio e lungo termine delle sanzioni economiche contro la Russia. Tra gli elementi che concorrono a indebolire la posizione russa, c’è la scommessa persa sul fronte dell’energia. Il ricatto del gas, che avrebbe dovuto imporre all’Europa un atteggiamento più cauto e, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – I prossimi mesi diranno se ha ragione il Wall Street Journal, che ha sentenziato: “l’economia russa sta per crollare”. Ma che ci siano una serie di segnali che vanno in questa direzione è ormai piuttosto evidente. Fino al punto da spingersi a ipotizzare che Vladimirpossa essere costretto a fermare lain? Sicuramente, il Capo del Cremlino ha sbagliato i suoi conti. Così come ha sottovalutato la capacità di resistenza di Kiev, e la determinazione del fronte occidentale a sostenerla, così ha sottovalutato l’effetto di medio e lungo termine delle sanzioni economiche contro la. Tra gli elementi che concorrono a indebolire la posizione russa, c’è la scommessa persa sul fronte dell’energia. Il ricatto del gas, che avrebbe dovuto imporre all’Europa un atteggiamento più cauto e, ...

