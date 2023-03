Ucraina, Russia: “Nessuna seconda mobilitazione, è solo normale leva” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non c’è alcun piano dello stato maggiore russo che includa una seconda mobilitazione. Coloro che sono già stati richiamati per il servizio militare e chi partecipa volontariamente all’operazione sono abbastanza per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati”, ha affermato il responsabile del direttorato per la mobilitazione dello stato maggiore russo, Vladimir Tsimlyansky, citato dall’agenzia Tass dopo che il Presidente Putin ha firmato, come ogni anno, l’ordine per la leva di primavera che si svolgerà dal primo aprile al 15 luglio e coinvolgerà 147mila russi di età compresa fra i 18 e i 27 anni. “Tutte le reclute saranno inviate nei punti di dislocamento permanente sul territorio della Federazione russa”, quindi non al fronte, ma neanche, come ha detto ieri il Presidente della Commissione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non c’è alcun piano dello stato maggiore russo che includa una. Coloro che sono già stati richiamati per il servizio militare e chi partecipa volontariamente all’operazione sono abbastanza per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati”, ha affermato il responsabile del direttorato per ladello stato maggiore russo, Vladimir Tsimlyansky, citato dall’agenzia Tass dopo che il Presidente Putin ha firmato, come ogni anno, l’ordine per ladi primavera che si svolgerà dal primo aprile al 15 luglio e coinvolgerà 147mila russi di età compresa fra i 18 e i 27 anni. “Tutte le reclute saranno inviate nei punti di dislocamento permanente sul territorio della Federazione russa”, quindi non al fronte, ma neanche, come ha detto ieri il Presidente della Commissione ...

