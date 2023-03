Ucraina: procuratore generale, 'a Bucha commessi 9.000 crimini di guerra' (Di venerdì 31 marzo 2023) Kiev, 31 mar. (Adnkronos) - Durante i 33 giorni di occupazione dello scorso anno, le forze russe hanno commesso più di 9.000 crimini di guerra nella città di Bucha e nel suo distretto nell'oblast di Kiev. Lo ha dichiarato il procuratore generale ucraino Andrii Kostin. "Un anno fa - ha scritto su Facebook - le forze di difesa ucraine hanno liberato Bucha. Poi abbiamo visto tutti per la prima volta prove della portata senza precedenti delle atrocità del nemico". Secondo i dati di Kostin, più di 1.400 civili, tra cui 37 bambini, sono stati uccisi dalle truppe russe nell'area. Altri 52 bambini sono rimasti feriti. Quasi un centinaio di soldati russi sono stati incriminati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Kiev, 31 mar. (Adnkronos) - Durante i 33 giorni di occupazione dello scorso anno, le forze russe hanno commesso più di 9.000dinella città die nel suo distretto nell'oblast di Kiev. Lo ha dichiarato ilucraino Andrii Kostin. "Un anno fa - ha scritto su Facebook - le forze di difesa ucraine hanno liberato. Poi abbiamo visto tutti per la prima volta prove della portata senza precedenti delle atrocità del nemico". Secondo i dati di Kostin, più di 1.400 civili, tra cui 37 bambini, sono stati uccisi dalle truppe russe nell'area. Altri 52 bambini sono rimasti feriti. Quasi un centinaio di soldati russi sono stati incriminati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SemplicementeGL : RT @paradoxMKD: Per chi non sapesse: Trump è stato accusato di un reato minore per aver pagato la porno star Stormy Daniels. Questo reato è… - Mariang47614228 : RT @paradoxMKD: Per chi non sapesse: Trump è stato accusato di un reato minore per aver pagato la porno star Stormy Daniels. Questo reato è… - LB19712 : RT @paradoxMKD: Per chi non sapesse: Trump è stato accusato di un reato minore per aver pagato la porno star Stormy Daniels. Questo reato è… - fracaruc : RT @paradoxMKD: Per chi non sapesse: Trump è stato accusato di un reato minore per aver pagato la porno star Stormy Daniels. Questo reato è… - Swiety000 : RT @paradoxMKD: Per chi non sapesse: Trump è stato accusato di un reato minore per aver pagato la porno star Stormy Daniels. Questo reato è… -