Ucraina | Onu | violazioni diritti umani scioccante routine

(Di venerdì 31 marzo 2023) Gravideisono diventate "una" tredici mesi dopo l'offensiva russa contro l', ha dichiarato l'Alto Commissario per iVolker Türk. In ...

In tutta l', "le persone stanno affrontando enormi sofferenze e perdite, privazioni, sfollamenti e distruzione", ha detto Türk al Consiglio per i diritti umani, sottolineando gli effetti ...Mentre la guerra russa all'segna una fase di stallo militare, ed emergono gli errori di valutazione di Vladimir Putin ... che violerebbe diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'. "......: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk aggiorna sulla guerra in; il Consiglio di sicurezza si riunisce dopo che la Russia ha annunciato il dispiegamento ...

La guerra in Ucraina giunge al 401esimo giorno. Bombardato nella notte dall'esercito russo il distretto di Zaporizhzhia, che ha distrutto diverse infrastrutture civili. Il ministro degli Esteri russo ...(ANSA) - GINEVRA, 31 MAR - Gravi violazioni dei diritti umani sono diventate "una scioccante routine" tredici mesi dopo l'offensiva russa contro l'Ucraina, ha dichiarato l'Alto Commissario per i ...