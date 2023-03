Ucraina | Lukashenko | Tregua subito o rischio Terza guerra mondiale | Kiev | Inammissibile | darebbe a Mosca diritto di restare | Cremlino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lukashenko: 'Si profila all'orizzonte una guerra mondiale'. Il presidente bielorusso propone una 'tregua… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Lukashenko: “Serve un immediato cessate il fuoco, la controffensiva di Kiev minerebbe la pace” - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, Lukashenko: 'Terza guerra mondiale all'orizzonte, servono negoziati' - elisamariastel1 : L'Ucraina non avrà alcun successo nella controffensiva, dopo il suo fallimento l'Occidente negozierà, ma molte pers… - Gianl1974 : ?? Lukashenko si è offerto di fermare la guerra in Ucraina Ha proposto di dichiarare una tregua 'senza il diritto d… -

... Mykhailo Podolyak, senza tuttavia citare il presidente bielorusso Alexanderche stamani ha auspicato una "tregua" immediata in, ricevendo come risposta dal Cremlino che "per la ...31 mar 13:36propone tregua immediata - VIDEO 31 mar 13:32: "Pronti a usare armi nucleari per difenderci" Tutte le infrastrutture per ospitare le armi tattiche nucleari ......una zona di sicurezza 'Non posso permettermi il pessimismo - dice Grossi - devo lavorare per assicurare questo e evitare un incidente nucleare' approfondimento GuerraRussia,: ...

Ucraina, la diretta - Lukashenko chiede la tregua immediata. Putin dice no e vara nuove linee di politica estera ... Il Fatto Quotidiano

Mosca, 31 mar. (Adnkronos) – Il Cremlino ha rifiutato la tregua in Ucraina proposta oggi dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. “In Ucraina non cambia nulla. L’operazione militare speciale ...La guerra in Ucraina giunge al 401esimo giorno. "La Terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Lukashenko, il quale propone "una tr ...