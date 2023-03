Ucraina | l' Onu denuncia | ' Le violazioni dei diritti umani sono una scandalosa routine'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Guerra in, ormai i crimini di guerra non si contano più e avvengono sotto gli occhi di molti osservatori internazionali e della stessa Onu . Tredici mesi dopo l'inizio dell' offensiva russa ...

Lo ha denunciato a Ginevra l'alto commissario per i diritti umani dell', Volker Turk . Dappertutto in"la gente è alle prese con sofferenze, perdite di massa, privazioni, sfollamenti e ..."Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione sulla situazione, la necessità di rispettare la Carta dell', l'integrità e l'unità territoriale dell'". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in merito all'incontro avuto a Pechino con il presidente Xi Jinping. Quanto alla posizione cinese, ...In tutta l', "le persone stanno affrontando enormi sofferenze e perdite, privazioni, sfollamenti e distruzione", ha detto Türk al Consiglio per i diritti umani, sottolineando gli effetti ...

E tredici mesi dopo l'inizio dell'offensiva russa contro l'Ucraina, le gravi violazioni dei diritti umani sono "scandalosamente" diventati una routine, ha denunciato a Ginevra l'alto commissario per i ...L'alto responsabile Onu per i diritti umani ha anche spiegato che esistono effetti persistenti e profondi della guerra in Ucraina sul resto del mondo, anche nei Paesi non coinvolti in alcun modo nel ...