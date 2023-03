(Di venerdì 31 marzo 2023) 31 mar 00:23 Nato: alleati hanno fornito all'aiuti militari per 65 miliardi di euro Gli alleatia Nato hanno fornito all'65 miliardi di euro (70,8 miliardi di dollari) in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoTortori : RT @ultimenotizie: Bisogna 'portare sotto processo #Putin e il suo entourage più stretto, incluso il ministro degli Esteri, #Lavrov, per i… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Bisogna 'portare sotto processo #Putin e il suo entourage più stretto, incluso il ministro degli Esteri, #Lavrov, per i… - DavideDW2 : RT @andreacantelmo8: #Lavrov: 'L'Occidente non vuole fermare il conflitto in #Ucraina'. E voi fregatelo: ritiratevi e fate terminare la gu… - LBiglione : RT @andreacantelmo8: #Lavrov: 'L'Occidente non vuole fermare il conflitto in #Ucraina'. E voi fregatelo: ritiratevi e fate terminare la gu… - giorgio757 : RT @ultimenotizie: Bisogna 'portare sotto processo #Putin e il suo entourage più stretto, incluso il ministro degli Esteri, #Lavrov, per i… -

...in. E c'è tensione per il primo aprile, quando, a presiedere il prossimo consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York ci sarà il ministro degli Esteri del Cremlino Sergej. ...31 mar 00:23 Nato: alleati hanno fornito all'aiuti militari per 65 miliardi di euro Gli alleati della Nato hanno fornito all'65 miliardi di euro (70,8 miliardi di dollari) in finanziamenti militari nell'ultimo anno. Lo ha dichiarato il vice segretario generale dell'alleanza atlantica, Mircea Geoana. 'Nell'ultimo ...... ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeysecondo Ria Novosti: 'L'argomento è tutt'...bombe di 500 chili che volano per decine di chilometri passando sotto la zona della contraerea. ...

Ucraina, Lavrov presiederà il Consiglio di sicurezza dell'Onu | Usa: Bakhmut diventa una massacro per Mosca TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al 401esimo giorno. Il ministro degli Esteri russo Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Putin annuncia di aver chiamato ...Usa: «Mosca cerca di comprare munizioni in Corea del Nord». I media internazionali svelano i Vulkan Files: «La cyberguerra di Putin» ...