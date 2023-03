Ucraina, l’alleato di Putin Lukashenko propone una «tregua immediata» (Di venerdì 31 marzo 2023) Una tregua immediata sulle linee attuali in Ucraina. Questa la proposta dal presidente Alexander Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. Lukashenko ha detto che si profila all’orizzonte una terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all’orizzonte. E ha aggiunto che c’è un solo modo per risolvere il problema in Ucraina: «colloqui senza precondizioni» che «devono essere avviati subito». Secondo il leader bielorusso la Russia è pronta a utilizzare le armi più terribili. E la controffensiva Ucraina renderà il negoziato impossibile. su Open Leggi anche: Missile ucraino cade in Bielorussia: l’accusa di Minsk. Informato dell’accaduto il presidente ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Unasulle linee attuali in. Questa la proposta dal presidente Alexanderin un messaggio al Parlamento bielorusso, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.ha detto che si profila all’orizzonte una terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all’orizzonte. E ha aggiunto che c’è un solo modo per risolvere il problema in: «colloqui senza precondizioni» che «devono essere avviati subito». Secondo il leader bielorusso la Russia è pronta a utilizzare le armi più terribili. E la controffensivarenderà il negoziato impossibile. su Open Leggi anche: Missile ucraino cade in Bielorussia: l’accusa di Minsk. Informato dell’accaduto il presidente ...

