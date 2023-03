Ucraina, la diretta – Orban ripropone l’idea dei peacekeeper Ue. Medvedev: “Tornerebbero nelle bare”. Putin vara nuove linee di politica estera: “Rimuovere il dominio Usa” (Di venerdì 31 marzo 2023) Lukashenko chiede una tregua immediata per evitare una “guerra mondiale che si profila all’orizzonte”. Poi però avverte: “Se costretta, Mosca userà l’arma nucleare”. Il Cremlino: “Non fermiamo l’operazione speciale”. Kiev: “No a un cessate il fuoco adesso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Lukashenko chiede una tregua immediata per evitare una “guerra mondiale che si profila all’orizzonte”. Poi però avverte: “Se costretta, Mosca userà l’arma nucleare”. Il Cremlino: “Non fermiamo l’operazione speciale”. Kiev: “No a un cessate il fuoco adesso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - ItaliaViva : In diretta dalla #Camera, la dichiarazione di voto di @bobogiac sulla conversione in legge del DL recante disposizi… - tg2000it : ?? Da non perdere le #News nel #Tg2000 ore 18.30 1? #Papa domani in #Vaticano 2?? #Ucraina Avviso bielorusso 3??… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Lukashenko: “Serve un immediato cessate il fuoco, la controffensiva di Kiev minerebbe la pace” h… -