Ucraina e Russia dicono no al cessate il fuoco. Scoppia il caso peacekeeper (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel giorno 401 della guerra in Ucraina, la parola «tregua» torna al centro della scena. A evocarla è però non proprio una figura super partes, come il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, le cui parole nel discorso sullo stato della nazione sono state largamente riprese dalle agenzie russe: evidenziando il rischio della terza guerra mondiale con il ricorso alle armi nucleari che «incombe all'orizzonte», Lukashenko ha detto che l'unica soluzione al conflitto può arrivare da «colloqui senza precondizioni», che «devono essere avviati subito» perché «dobbiamo fermarci ora, prima che inizi l'escalation». «Proverò a proporre una cessazione delle ostilità, una dichiarazione di tregua» aggiunge il presidente bielorusso, sottolineando come Russia e Ucraina debbano capire di «non poter cercare una vittoria a tutti i costi».

