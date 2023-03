Tutto sulla sfilata strepitosa allestita a Mumbai (Di venerdì 31 marzo 2023) «Per me sfilare in India significa celebrarne l’eredità nel ricamo e il suo ruolo nel mondo della moda». Così aveva dichiarato Maria Grazia Chiuri che da tempo collabora con la scuola di artigianato e moda Chanakya, attiva nel favorire l’occupazione e nella professionalizzazione delle donne. Per l’occasione la direttrice creativa ha scelto lo storico monumento Gateway of India a Mumbai per presentare la Dior Pre Fall collection 2023. La porta, quell’imponente struttura, sarà poi la protagonista assoluta della sfilata insieme agli abiti. La sfilata Dior Pre Fall collection 2023 Il grande arco è una porta enorme ricoperta da fantasie indiane esaltate da candele e da due grandi composizioni floreali che scorrono sui lati. A corredo, musica etnica live, mandala ed elefanti con proboscide in su, in segno di buon auspicio. Così, come dama ... Leggi su amica (Di venerdì 31 marzo 2023) «Per me sfilare in India significa celebrarne l’eredità nel ricamo e il suo ruolo nel mondo della moda». Così aveva dichiarato Maria Grazia Chiuri che da tempo collabora con la scuola di artigianato e moda Chanakya, attiva nel favorire l’occupazione e nella professionalizzazione delle donne. Per l’occasione la direttrice creativa ha scelto lo storico monumento Gateway of India aper presentare la Dior Pre Fall collection 2023. La porta, quell’imponente struttura, sarà poi la protagonista assoluta dellainsieme agli abiti. LaDior Pre Fall collection 2023 Il grande arco è una porta enorme ricoperta da fantasie indiane esaltate da candele e da due grandi composizioni floreali che scorrono sui lati. A corredo, musica etnica live, mandala ed elefanti con proboscide in su, in segno di buon auspicio. Così, come dama ...

