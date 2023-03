‘Tutti i colori del Jazz’: suonano gli ex alunni dell’Alfano I (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tutto pronto per la seconda edizione della Rassegna jazz degli ex alunni del Liceo Musicale Alfano I di Salerno, attualmente iscritti presso le principali istituzioni musicali italiane ed estere, che rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico. Due i concerti in programma presso l’Aula Magna del Liceo: lunedì 3 Aprile alle 10.30 tocca a Matteo Capacchione, sassofonista attualmente iscritto al secondo livello di Musica Jazz presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Mercoledì 5, sempre alle 10.30 sarà la volta di Leonardo Odierna, sassofonista iscritto al I Livello dei corsi di Siena Jazz. Ai concerti assisteranno gli alunni del Liceo Musicale, già impegnati da marzo ‘23 in un percorso di masterclass tenute dai Maestri Eleonora Bianchini per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tutto pronto per la seconda edizione della Rassegna jazz degli exdel Liceo Musicale Alfano I di Salerno, attualmente iscritti presso le principali istituzioni musicali italiane ed estere, che rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico. Due i concerti in programma presso l’Aula Magna del Liceo: lunedì 3 Aprile alle 10.30 tocca a Matteo Capacchione, sassofonista attualmente iscritto al secondo livello di Musica Jazz presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Mercoledì 5, sempre alle 10.30 sarà la volta di Leonardo Odierna, sassofonista iscritto al I Livello dei corsi di Siena Jazz. Ai concerti assisteranno glidel Liceo Musicale, già impegnati da marzo ‘23 in un percorso di masterclass tenute dai Maestri Eleonora Bianchini per il ...

