Turismo | un dialogo sulla Puglia e una proposta | un volo per le Tremiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) A volte l’inaspettato accade per caso, ma non a caso. Infatti in alcuni contenitori di analisi e confronto, in America si dice Think Tank, ti capita di imbatterti in quelle analisi che ti danno all’improvviso la rivelazione di ciò che accade. Siamo in, a Barletta, sede di EY Sud, dove ogni mese si tiene un talk in streaming con i protagonisti dell’economia pugliese, condotto dalla magistrale maieutica giornalistica di Antonio Procacci, giornalista di Telenorba. Nel talk del 29 marzo, dal titolo chiaro “Tutti pazzi per la” i protagonisti del comparto turistico pugliese hanno cercato di fare il punto sui numeri regionali del2022: 4 milioni di passeggeri e 5 milioni di presenze, numeri maggiori del periodo prepandemico con la previsione di 16 milioni di presenze quest’anno (ed Erns&Yung i numeri li sa analizzare ...