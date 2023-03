‘Tuo figlio deve crepare’ | perseguitava il Premier Conte | 44enne a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023) È stata un’escalation di insulti, ma anche di minacce, persino di morte, quelle che undisoccupato, originario di una cittadina in provincia di Terni, ha rivolto nel 2020 all’allora presidente del Consiglio, Giuseppee ai familiari di quest’ultimo. Fatti per i quali ora Luca G. è imputato per atti persecutori in un procedimento penale in un’aula di giustizia del Tribunale di Roma. Le mail all’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Tutto ha avuto inizio il 31 marzo con mail inviate all’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle quali offendeva il: ‘Lurido terrone’ scriveva tra le altre cose, come riportato da La Repubblica. Ma non è finito qua, perché le mail sono proseguite fino al 22 aprile. Messaggi nei quali, poi prendeva di mira anche la mamma die poi ...