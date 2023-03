Trump incriminato: “Vogliono la guerra”. Cosa succede ora – LIVE (Di venerdì 31 marzo 2023) È la prima volta di un ex presidente americano, peraltro candidato alle prossime elezioni, che viene incriminato da un Gran Gurì di Manhattan. Donald Trump si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago: dopo lo “scampato pericolo” della settimana scorsa si pensava che il giudice avesse abbandonato l’idea di incriminare il Tycoon, invece il caso della pornostar Stormy Daniels si abbatte su questo fine marzo americano: sul capo di The Donald secondo la Cnn penderebbero oltre 30 capi di accusa per frode aziendale. La domanda che tutti si fanno è: che Cosa succederà ora? Gli scenari possibili sono molteplici. Trump secondo i suoi avvocati dovrebbe consegnarsi martedì a New York. Se decidesse di non farlo, e di rimanere in Florida, la palla passerebbe nelle mani di Ron DeSantis. Spetta al governatore infatti ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) È la prima volta di un ex presidente americano, peraltro candidato alle prossime elezioni, che vieneda un Gran Gurì di Manhattan. Donaldsi trova nella sua residenza di Mar-a-Lago: dopo lo “scampato pericolo” della settimana scorsa si pensava che il giudice avesse abbandonato l’idea di incriminare il Tycoon, invece il caso della pornostar Stormy Daniels si abbatte su questo fine marzo americano: sul capo di The Donald secondo la Cnn penderebbero oltre 30 capi di accusa per frode aziendale. La domanda che tutti si fanno è: cherà ora? Gli scenari possibili sono molteplici.secondo i suoi avvocati dovrebbe consegnarsi martedì a New York. Se decidesse di non farlo, e di rimanere in Florida, la palla passerebbe nelle mani di Ron DeSantis. Spetta al governatore infatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - andreapurgatori : #TRUMP incriminato. - radius_alberto : RT @DmitryEvic: Gran Giurì ha incriminato Donald Trump: primo ex presidente Usa sotto accusa penale. Gli USA sono l'antidemocrazia.. - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Trump incriminato per caso Stormy Daniels: 'Oltre 30 capi d'accusa' . #Adnkronos -