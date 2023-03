Trump incriminato: un attacco all’America. Prima volta per un ex presidente Usa (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan con accuse connesse a pagamenti (130mila euro) alla pornostar Stormy Daniels per evitare che rivelasse durante la campagna elettorale per la Casa Bianca nel 2016 di avere avuto una relazione, o rapporti sessuali, con il candidato diversi anni Prima. I dettagli non sono stati resi noti per ora, ma secondo i media americani, sono oltre 30 i capi di accusa contestati all'ex presidente, che dovrebbe consegnarsi martedì prossimo e che ha definito la vicenda "una persecuzione politica e ingerenza elettorale al livello più alto della storia". Il gran giurì è formato da 23 cittadini, scelti a sorteggio, e può essere chiamato in caso di vicende particolarmente gravi a stabilire se le prove in mano alla procura sono base sufficiente per lanciare un procedimento penale. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè statodalla procura di Manhattan con accuse connesse a pagamenti (130mila euro) alla pornostar Stormy Daniels per evitare che rivelasse durante la campagna elettorale per la Casa Bianca nel 2016 di avere avuto una relazione, o rapporti sessuali, con il candidato diversi anni. I dettagli non sono stati resi noti per ora, ma secondo i media americani, sono oltre 30 i capi di accusa contestati all'ex, che dovrebbe consegnarsi martedì prossimo e che ha definito la vicenda "una persecuzione politica e ingerenza elettorale al livello più alto della storia". Il gran giurì è formato da 23 cittadini, scelti a sorteggio, e può essere chiamato in caso di vicende particolarmente gravi a stabilire se le prove in mano alla procura sono base sufficiente per lanciare un procedimento penale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - NicolaPorro : ?? Clamoroso: incriminato #Trump, è la prima volta nella storia #Usa. Cosa si rischia ora: l'analisi di… - GoodMorningIT : Donald #Trump è stato incriminato per aver pagato una pornostar nel 2016 per ottenere il suo silenzio su una loro r… - MarcoCampa10 : RT @putino: Trump è stato incriminato da una giuria di Manhattan. E' la prima volta che un ex presidente viene incriminato dinanzi ad una… -