Trump incriminato, Stormy Daniels: "Brindo con lo champagne" (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Stormy Daniels brinda con lo champagne all'incriminazione di Donald Trump, al termine della battaglia legale che la pornostar ha portato avanti contro il presidente degli Stati Uniti. "Grazie a tutti per il vostro sostegno ed il vostro amore! Ho così tanti messaggi che non riesco a rispondere…e poi non voglio versare lo champagne!", ha scritto su Twitter Daniels, al secolo Stephanie Gregory Clifford, sottolineando anche che sta ricevendo moltissime richieste di invio di autografi e di gadget del 'teamStormy". L'incriminazione di Trump è infatti un'enorme vittoria della donna che nel 2016 ha ricevuto, per mano dell'allora avvocato di Michael Cohen, 130mila dollari per comprare il suo silenzio sulla relazione avuta con il tycoon nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - andreapurgatori : #TRUMP incriminato. - CarloLovotti : RT @rulajebreal: È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione (in cor… - ernluccar : RT @MarcoRizzoPC: #Trump incriminato. La “democrazia” vale solo se vincono “loro”… -

Trump incriminato, e ora cosa succede Domande e risposte vedi anche Tutte le inchieste di Donald Trump, da Stormy Daniels a Capitol Hill FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Trump incriminato, da Stormy a Bragg. I protagonisti ... Tg News - 31/3/2023 In questa edizione: - Papa Francesco esce Sabato dal Gemelli - Trump incriminato, 34 capi d'accusa - Lukashenko propone cessate il fuoco incondizionato - Istat, inflazione ai minimi da Maggio - Covid, aumento dell'indice Rt, stabile incidenza - Il Garante della ... Donald Trump è stato incriminato per il caso Stormy Daniels ... Il summit di Biden serve per coordinare le democrazie, non a dare patentini Trump è risorto con una foto falsa: il non - arresto e la disinformazione vendicativa vedi anche Tutte le inchieste di Donald, da Stormy Daniels a Capitol Hill FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, da Stormy a Bragg. I protagonisti ...In questa edizione: - Papa Francesco esce Sabato dal Gemelli -, 34 capi d'accusa - Lukashenko propone cessate il fuoco incondizionato - Istat, inflazione ai minimi da Maggio - Covid, aumento dell'indice Rt, stabile incidenza - Il Garante della ...... Il summit di Biden serve per coordinare le democrazie, non a dare patentiniè risorto con una foto falsa: il non - arresto e la disinformazione vendicativa Donald Trump incriminato per il caso dell’ex pornostar Stormy Daniels: è la prima volta per un ex… Il Fatto Quotidiano Trump incriminato, procuratore voleva arrestarlo oggi: il retroscena (Adnkronos) - Il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, voleva che Donald Trump si consegnasse già oggi per essere arrestato, ma i suoi avvocati si sono opposti affermando che il Secret Service ha ... I colpi alla galassia Trump Tra le sue "vittime" ci sono vari personaggi che negli anni hanno fatto parte della galassia di Trump, primo fra tutti l'ex consigliere Stephen Bannon, accusato di frode e riciclaggio di denaro. Lo ... (Adnkronos) - Il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, voleva che Donald Trump si consegnasse già oggi per essere arrestato, ma i suoi avvocati si sono opposti affermando che il Secret Service ha ...Tra le sue "vittime" ci sono vari personaggi che negli anni hanno fatto parte della galassia di Trump, primo fra tutti l'ex consigliere Stephen Bannon, accusato di frode e riciclaggio di denaro. Lo ...