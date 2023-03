Trump incriminato, si temono rivolte. Il tycoon: “Sono perseguitato, scendete in piazza” (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato dalla procura di Manhattan e rischia l’arresto: potrebbe consegnarsi lui stesso alla giustizia martedì 4 aprile. Il tycoon diventa così il primo ex presidente della storia americana che dei magistrati incriminano formalmente. Il verdetto è giunto il 31 marzo a sorpresa. Si pensava che sarebbe slittato alla prossima settimana. I procuratori accusano Trump di aver pagato alla pornostar Stormy Daniels 130mila dollari raccolti dai cittadini per la campagna elettorale del 2016 – è questo il reato – per far tacere la donna sulla loro relazione. E quindi evitare ripercussioni sulla corsa alla Casa Bianca che poi conquistò in quell’anno. Un sostenitore di Trump fuori dal tribunale di New York. Foto Ansa/Epa Peter FoleyTrump come Bersluconi? La decisione ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti è statodalla procura di Manhattan e rischia l’arresto: potrebbe consegnarsi lui stesso alla giustizia martedì 4 aprile. Ildiventa così il primo ex presidente della storia americana che dei magistrati incriminano formalmente. Il verdetto è giunto il 31 marzo a sorpresa. Si pensava che sarebbe slittato alla prossima settimana. I procuratori accusanodi aver pagato alla pornostar Stormy Daniels 130mila dollari raccolti dai cittadini per la campagna elettorale del 2016 – è questo il reato – per far tacere la donna sulla loro relazione. E quindi evitare ripercussioni sulla corsa alla Casa Bianca che poi conquistò in quell’anno. Un sostenitore difuori dal tribunale di New York. Foto Ansa/Epa Peter Foleycome Bersluconi? La decisione ...

