Trump incriminato per il caso dell' ex pornostar Stormy Daniels | Oltre 30 capi d' accusa

(Di venerdì 31 marzo 2023) E' la prima volta per un ex presidente. Martedì potrebbe consegnarsi per le foto segnaletiche e le impronte. Ma intanto attacca: "E' una persecuzione politica"

31/03/2023 - 10:39 Donaldè statodal Gran Giurì di Manhattan per aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon è il primo ex presidente della ...Donaldè statodalla procura di Manhattan con accuse connesse a pagamenti (130mila euro) alla pornostar Stormy Daniels per evitare che rivelasse durante la campagna elettorale per la Casa ...La pornostar Stormy Daniels ha ringraziato su twitter dopo la notizia che il Gran Giurì di New York haDonald. "Grazie a tutti per il vostro supporto e amore Ho così tanti messaggi in arrivo che non posso rispondere...inoltre non voglio versare il mio champagne ", scrive la donna che ...

La donna infatti già viene ribattezzata come colei che ha fatto cadere Donald Trump, rendendolo il primo ex presidente incriminato della storia americana. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è ...ROMA (ITALPRESS) – Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmente incriminato Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America – in carica dal 2016 al 2020 e in corsa per le elezioni ...