Trump incriminato per caso Stormy Daniels: “Oltre 30 capi d’accusa” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente Donald Trump, incriminato dal gran giurì di Manhattan per il caso Stormy Daniels, dovrà affrontare più di 30 capi d’accusa relativi a frode aziendale. A dirlo alla Cnn sono due fonti a conoscenza del caso. E’ la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente dovrà affrontare accuse penali. Secondo diverse fonti, continua la Cnn, Trump dovrebbe comparire in tribunale martedì. Ira del tycoon alla notizia dell’incriminazione, che ha definito una “persecuzione politica e interferenza elettorale al più alto livello della storia”. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha indagato Trump in relazione al suo presunto ruolo nell’operazione di riciclaggio del denaro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente Donalddal gran giurì di Manhattan per il, dovrà affrontare più di 30relativi a frode aziendale. A dirlo alla Cnn sono due fonti a conoscenza del. E’ la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente dovrà affrontare accuse penali. Secondo diverse fonti, continua la Cnn,dovrebbe comparire in tribunale martedì. Ira del tycoon alla notizia dell’incriminazione, che ha definito una “persecuzione politica e interferenza elettorale al più alto livello della storia”. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha indagatoin relazione al suo presunto ruolo nell’operazione di riciclaggio del denaro ...

