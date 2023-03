Trump incriminato nel caso Stormy Daniels  

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente americano Donaldè statonelsi dichiara innocente e afferma che si tratta di una persecuzione politica. “Il presidenteè stato. Non ha commesso alcun reato. Combatteremo vigorosamente questo processo politico in tribunale”, hanno dichiarato gli avvocati diJoe Tacopina e Susan Necheles in una dichiarazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - andreapurgatori : #TRUMP incriminato. - 1950Elda : RT @Stelio_Bonsegna: Credo che gli USA abbiano bisogno di una nuova guerra civile. - AuroraLeardini : RT @MarcoFattorini: ++ #Trump incriminato per il caso del pagamento segreto alla pornostar Stormy Daniels -

Un pagamento sul quale oraè statodal Gran Giurì di New York. .approfondimento, il tycoon: "Persecuzione politica. Darò battaglia" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Stormy Daniels, chi è la pornostar che ha fatto incriminare ...ROMA - Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmenteDonald, 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America - in carica dal 2016 al 2020 e in corsa per le elezioni del 2024 - con l'accusa di aver pagato una cifra pari a 130.000 dollari ...

Michael Cohen, propose a Stormy Daniels 130.000 dollari in cambio del suo silenzio, e la donna accettò firmando l'accordo sul set del suo ultimo film da pornostar. Un pagamento sul quale ora Trump è ...Ieri Donald Trump è stato incriminato da Alvin Bragg: è lui il procuratore che ha raccolto le prove contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Il Gran Giurì è nato a Central Harlem, ma ha studiato ad ...