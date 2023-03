Trump incriminato | l' ombra della tempesta americana sulle elezioni del 2024

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'incriminazione di Donaldcatapulta ledelper la Casa Bianca in terra incognita, con la concreta possibilità che il principale candidato alla nomination repubblicana per le ...

Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato nella storia americana: nella giornata di ieri, infatti, la procura di Manhattan lo ha incriminato per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per evitare che rivelasse durante la campagna elettorale del 2016 una loro relazione. Trump è stato incriminato dal gran giurì di Manhattan con accuse di violazioni connesse a pagamenti (130mila euro) alla pornostar Stormy Daniels. Trump, in corsa per le presidenziali del 2024, sarà probabilmente arrestato nei prossimi giorni.

Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels la Repubblica

“Un oltraggio” e “un esempio di persecuzione politica”. Così l’ex vicepresidente americano Mike Pence ha definito – parlando con la Cnn – la decisione del gran jury di Manhattan di votare per ...Il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato. Donald Trump aggiunge un altro discutibile record a una carriera già costellata di scandali e sfide a regole e istituzioni. In ...