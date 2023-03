Trump incriminato, è la prima volta per un ex presidente Usa (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. L’ex presidente Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels Trump è il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. La sua reazione: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. L’ex presidente, che si costituirà martedì, deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale. Trump si presenterà martedì in tribunale L’avvocato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) L’exdegli Stati Uniti, Donald, è statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. L’exDonaldè statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Danielsè il primo exa esserenella storia americana. La sua reazione: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. L’ex, che si costituirà martedì, deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale.si presenterà martedì in tribunale L’avvocato ...

Trump incriminato, il tycoon: "È una persecuzione politica. Darò battaglia" Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d'accusa. Trump è il primo presidente o ex presidente della storia americana ad essere incriminato. Trump, in corsa per le presidenziali del 2024, sarà probabilmente incriminato nei prossimi giorni. Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels. Ora si temono gli effetti sulla politica, dentro al Partito repubblicano, ma anche e soprattutto nelle piazze, visto che da giorni Trump ha costruito con molta arte l'epica di questo suo arresto. Il Gran Giurì di New York ha incriminato Donald Trump. Secondo cinque persone a conoscenza della questione, riferisce il New York Times, un gran giurì di Manhattan avrebbe votato nella notte (ora svizzera) a favore dell'incriminazione di Donald Trump.