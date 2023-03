Trump incriminato Dalle reazioni all' arresto | cosa succede

(Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè statodalla procura di Manhattan per il pagamento in nero della pornostar Stormy Daniels: 130.000 dollari versati dall'ex presidente degli Stati Uniti per comprare il silenzio della donna su una breve relazione sessuale avuta dai due nel 2016, in piena campagna per l'elezione alla Casa Bianca. La decisione è stata presa a sorpresa dal Gran Giurì nella giornata di giovedì 30 marzo quando sembrava essere destinata ancora ad essere rimandata dopo l'annuncio choc dei giorni scorsi, quandoaveva rivelato che sarebbe stato arrestato chiedendo ai suoi sostenitori di mobilitarsi in sua difesa. Donaldè il primo ex presidente a esserenella storia americana. Durissima la sua reazione: "Questa è la persecuzione politica e l'interferenza elettorale al livello più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - andreapurgatori : #TRUMP incriminato. - Bera49164308 : RT @LadyAfro17: 31 marzo 2023, Stati Uniti IL PRESIDENTE TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAN GIURÌ! I Dem si son scavati la fossa!.. #31m… - MaryDeBe72 : RT @dariodangelo91: ??????Può capitare una volta nella vita di crollare prima delle 23 per la troppa fatica e di svegliarsi con l'ex president… -

Un pagamento sul quale oraè statodal Gran Giurì di New York . La storia L'avvocato Cohen viene coinvolto nella vicenda quando la donna contatta nell'ottobre 2016 con il suo agente ...Scendere in campo contro un avversario in difficoltà non piacerebbe al partito e alla base, che in maggioranza vuole solo. Ma passare i prossimi mesi con un candidato, e con ...Le autorità di New York accusanodi aver mentito a banche e assicurazioni gonfiando il valore dei suoi asset di miliardi di dollari, chiedendo indennizzi per 250 milioni di dollari . E puntano ...

È la prima volta che capita a un ex presidente degli Stati Uniti – Adesso Trump non ci scherza più: «È una persecuzione» Il Grand Giurì di Manhattan ha deliberato di incriminare l’ex presidente Donald ...Washington (Usa), 31 mar. (LaPresse) - La Florida "non risponderà alla richiesta di estradizione" di Donald Trump "date le circostanze discutibili riguardanti questo procuratore di Manhattan pagato da ...