Trump in tribunale martedì: "Il giudice mi odia" L'avvocato: "Niente manette" (Di venerdì 31 marzo 2023) New York, 31 mar. (Adnkronos) - Donald Tump, dopo l'incriminazione legata al caso Stormy Daniels, dovrà presentarsi in tribunale martedì 4 aprile alle 14.15 ora americana (le 20.15 in Italia). Lo ha dichiarato un portavoce della procura, confermando alla Bbc l'orario dell'udienza durante la quale verranno notificate le accuse all'ex presidente che quindi è chiamato a consegnarsi in tribunale dove verranno svolte tutte le procedure di rito, comprese foto segnaletiche e impronte digitali. Non ci saranno però, a quanto pare le manette, secondo quanto dichiarato dall'avvocato di Trump, Joe Tacopina. "Il presidente non sarà in manette", ha detto a Abcnews, esprimendo la convinzione che comunque i procuratori "cercheranno di spettacolarizzare la cosa in ogni modo". "A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) New York, 31 mar. (Adnkronos) - Donald Tump, dopo l'incriminazione legata al caso Stormy Daniels, dovrà presentarsi in4 aprile alle 14.15 ora americana (le 20.15 in Italia). Lo ha dichiarato un portavoce della procura, confermando alla Bbc l'orario dell'udienza durante la quale verranno notificate le accuse all'ex presidente che quindi è chiamato a consegnarsi indove verranno svolte tutte le procedure di rito, comprese foto segnaletiche e impronte digitali. Non ci saranno però, a quanto pare le, secondo quanto dichiarato dall'di, Joe Tacopina. "Il presidente non sarà in", ha detto a Abcnews, esprimendo la convinzione che comunque i procuratori "cercheranno di spettacolarizzare la cosa in ogni modo". "A ...

