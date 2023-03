Trump ha pagato il silenzio della pornostar Stormy Daniels: ecco chi è (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato per reati penali nella storia americana. L’accusa nei suoi confronti, formalizzata il 30 marzo dalla procura di Manhattan, è di aver pagato 130.000 dollari alla ex pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione, ovviamente extraconiugale. Martedì si costituirà in tribunale, ma non sarà ammanettato: “Zero, zero. Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c’è alcun crimine”, dice convinto il suo legale, Joe Tacopina in un’intervista a NBC News. L’inchiesta Il procuratore di New York Alvin Bragg (Photo by Alex Kent/AFP)La decisione del gran giurì americano è stata una doccia fredda per il tycoon, che è rimasto davvero “scioccato” dall’incriminazione. La notizia è ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato per reati penali nella storia americana. L’accusa nei suoi confronti, formalizzata il 30 marzo dalla procura di Manhattan, è di aver130.000 dollari alla exper farla tacere sulla loro relazione, ovviamente extraconiugale. Martedì si costituirà in tribunale, ma non sarà ammanettato: “Zero, zero. Il presidentenon accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c’è alcun crimine”, dice convinto il suo legale, Joe Tacopina in un’intervista a NBC News. L’inchiesta Il procuratore di New York Alvin Bragg (Photo by Alex Kent/AFP)La decisione del gran giurì americano è stata una doccia fredda per il tycoon, che è rimasto davvero “scioccato” dall’incriminazione. La notizia è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kurtz1966 : RT @cicciorosina: se donald trump ha pagato 130 mila dollari una pornostar per tenere la bocca chiusa chissà quanto le ha dato prima per te… - Luce_news : Trump ha pagato il silenzio della pornostar Stormy Daniels: ecco chi è - roberto21665089 : RT @siriomerenda: Trump dopo l'incriminazione per aver pagato una pornostar 'questa è una persecuzione politica'... #Trump #StormyDaniels #… - _Barbara_04 : RT @cicciorosina: se donald trump ha pagato 130 mila dollari una pornostar per tenere la bocca chiusa chissà quanto le ha dato prima per te… - attikus65 : RT @siriomerenda: Trump dopo l'incriminazione per aver pagato una pornostar 'questa è una persecuzione politica'... #Trump #StormyDaniels #… -