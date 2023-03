Trump è stato incriminato per il caso della pornostar: 34 capi d'accusa (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l'incriminazione di Donald Trump, accusato per il pagamento in nero di una pornostar, Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Il tycoon sarà il primo ex presidente a dover affrontare accuse penali e comparirà in tribunale martedì. La vicenda è destinata a pesare sulla campagna elettorale per il 2024, quando il magnate ha intenzione di ripresentarsi indipendentemente dai suoi guai giudiziari. Il New York Times scrive che l'ex leader repubblicano si trova a Mar-a-Lago da dove nega ogni accusa e parla di una "persecuzione politica". "Credo - ha dichiarato Trump - che questa caccia alle streghe si ritorcerà contro Joe Biden in modo massiccio. Il popolo americano capisce esattamente ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l'incriminazione di Donaldto per il pagamento in nero di una, Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Il tycoon sarà il primo ex presidente a dover affrontare accuse penali e comparirà in tribunale martedì. La vicenda è destinata a pesare sulla campagna elettorale per il 2024, quando il magnate ha intenzione di ripresentarsi indipendentemente dai suoi guai giudiziari. Il New York Times scrive che l'ex leader repubblicano si trova a Mar-a-Lago da dove nega ognie parla di una "persecuzione politica". "Credo - ha dichiarato- che questa caccia alle streghe si ritorcerà contro Joe Biden in modo massiccio. Il popolo americanosce esattamente ...

