...e giustizia in merito al pagamento della TARI affermati dalle numerose sentenze dei vari...economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di......eventuali forme dio di illegalità diffusa ed al controllo della circolazione stradale. Nel corso del servizio i militari hanno dato esecuzione a 2 ordini di carcerazione emessi dai...Contemporaneamente dallo stesso periodo iniziò ildella rete ospedaliera e della medicina ... per effetto di una rigida legge di risparmio del Governo Monti, vennero chiusi i...

Tribunali e degrado, da Roma ad Alessandria fino a Bari: il rapporto choc tra incuria e carenze ilmessaggero.it

L’aula di udienza della sezione penale di Biella, in un solo scatto, dà la misura del degrado dell’edilizia giudiziaria ... «Servirebbe un manager per gestire l’edilizia dei tribunali grandi come ...Velletri: due arresti e due denunce - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario ...