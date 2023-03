Trentaduesima giornata Eurolega 2022 2023 | Milano e Bologna dicono addio ai playoff

(Di venerdì 31 marzo 2023) Finisce anticipatamente la stagione in campo continentale delle due italiane. Per effetto delle sconfitte subite nella, l’Olimpiae la Virtusabbondano definitivamente il sogno. I meneghini cadono a Tel Aviv contro il Maccabi per 85-66, mentre i felsinei vengono piegati dall’Efes per 86-67.: MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA85-66si arrende ai campioni in carica dell’Efes che si dimostrano sempre superiori. I meneghini, infatti, vanno sotto fin dalle prime battute chiudendo in svantaggio il primo quarto(29-13). Non ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Maccabi - Olimpia Milano , sfida valida comedell' Eurolega 2022/2023 di basket . Dopo la netta sconfitta contro l'Efes di Istanbul, gli uomini di coach Messina sono di fatto esclusi dalla corsa ai plyaoff, nonostante la ...

