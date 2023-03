Trenitalia rimandata in italiano: Frecciarossa per l’Aeronautica militare con la scritta sbagliata (FOTO) (Di venerdì 31 marzo 2023) Le storpiature grammaticali viaggiano anche su rotaie, e lo fanno proprio in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare, per la quale anche Trenitalia aveva deciso di dedicare una scritta per le celebrazioni, ma con il peggiore egli epiloghi. Sul Frecciarossa dedicato alle celebrazioni, al posto di scrivere ”Aeronautica”, è comparsa la scritta ”Areonautica”, e dal quel momento, il resto è stato uno scrosciante via vai di commenti ed ilarità sul fatto. Ecco la FOTO. Mare Fuori 3, il cast in viaggio sul Frecciarossa: gli attori arrivano a Roma Trenitalia e quel Frecciarossa con la scritta sbagliata Vi ricordate quando alle elementare avevamo il terrore della penna rossa? Sì, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Le storpiature grammaticali viaggiano anche su rotaie, e lo fanno proprio in occasione dei 100 anni del, per la quale ancheaveva deciso di dedicare unaper le celebrazioni, ma con il peggiore egli epiloghi. Suldedicato alle celebrazioni, al posto di scrivere ”Aeronautica”, è comparsa la”Areonautica”, e dal quel momento, il resto è stato uno scrosciante via vai di commenti ed ilarità sul fatto. Ecco la. Mare Fuori 3, il cast in viaggio sul: gli attori arrivano a Romae quelcon laVi ricordate quando alle elementare avevamo il terrore della penna rossa? Sì, ...

