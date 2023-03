Trans Day of Visibility a Roma – Grassadonia: “Domani al corteo per il Tdov anche per carriera alias nelle scuole” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Domani, in occasione del Trans Day of Visibility, sarò a fianco della comunità Trans al corteo organizzato dalle associazioni Romane che partirà alle ore 14 da piazza dell’Esquilino. Sarà anche l’occasione per ribadire che nella nostra città, come nelle nostre scuole, ogni persona deve potersi sentire libera e accolta per quello che è. Quello che è accaduto oggi al liceo Cavour è infatti l’ennesima dimostrazione che se ci si lascia accecare dall’ideologia non si fa altro che calpestare la dignità e i diritti di persone in carne e ossa. L’attivazione della carriera alias, in molti istituti della nostra città, è una iniziativa preziosa che ha come unico obiettivo quello di garantire serenità e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) “, in occasione delDay of, sarò a fianco della comunitàalorganizzato dalle associazionine che partirà alle ore 14 da piazza dell’Esquilino. Saràl’occasione per ribadire che nella nostra città, comenostre, ogni persona deve potersi sentire libera e accolta per quello che è. Quello che è accaduto oggi al liceo Cavour è infatti l’ennesima dimostrazione che se ci si lascia accecare dall’ideologia non si fa altro che calpestare la dignità e i diritti di persone in carne e ossa. L’attivazione della, in molti istituti della nostra città, è una iniziativa preziosa che ha come unico obiettivo quello di garantire serenità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChainsawManFan : Trans Visibility Day eyoio ?????? - paradoxMKD : RT @MetalHe69092042: Fa molto Mago Do Nascimento.... Trans Radical Activist Network (TRAN) annulla il 'Trans Day of Vengeance' a Washingto… - pigi02 : RT @ProVitaFamiglia: ? Per il “Transgender Day of Visibility” Biden incoraggia i bambini trans Leggi qui?? #transgenderdayofvisibility #Bi… - ravel80262268 : Il Trans Radical Activists Network (TRAN) sta annullando il Transgender Day of Revenge di Washington a causa di 'un… - seainyoursmile : @blackveilmeow @taysikuu_ ommioddio ma è stupenda, happy trans day of visibility stella!?? -