Tragedia sfiorata in Belgio, l'auto dell'ex laziale Kiyine vola contro la recinzione IL DRAMMATICO VIDEO (Di venerdì 31 marzo 2023) Il calciatore Sofian Kiyine (con diversi trascorsi in Italia tra Lazio, Salernitana e Venezia) ha avuto un grave incidente automobilistico vicino a Liegi. Ha perso il controllo della macchina e atterrato...

