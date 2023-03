Tragedia sfiorata alla festa di laurea, invitato lancia liquido urticante sui presenti: denunciato per lesioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra i goliardici festeggiamenti per una festa di laurea a Portomaggiore (Ferrara), uno degli invitati ha ecceduto causando lesioni al protagonista della serata: ha iniziato a lanciare verso di lui uova, acqua, farina ed un liquido urticante non meglio identificato. Quest’ultimo ha colpito lui ed un amico al capo, causando non pochi problemi. Dopo circa 20 minuti hanno iniziato a sentire un forte prurito, il fastidio è rimasto anche dopo diverse ore e anzi è peggiorato. Il festeggiato si è fatto visitare dal medico di base, che ha riscontrato lesioni per la cui guarigione stabiliva 30 giorni di prognosi. L’altro ragazzo invece, si è recato autonomamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Argenta, dove gli sono state riscontrate lesioni a volto e ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra i goliardici festeggiamenti per unadia Portomaggiore (Ferrara), uno degli invitati ha ecceduto causandoal protagonista della serata: ha iniziato are verso di lui uova, acqua, farina ed unnon meglio identificato. Quest’ultimo ha colpito lui ed un amico al capo, causando non pochi problemi. Dopo circa 20 minuti hanno iniziato a sentire un forte prurito, il fastidio è rimasto anche dopo diverse ore e anzi è peggiorato. Il festeggiato si è fatto visitare dal medico di base, che ha riscontratoper la cui guarigione stabiliva 30 giorni di prognosi. L’altro ragazzo invece, si è recato autonomamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Argenta, dove gli sono state riscontratea volto e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilFattoMolfetta : TRAGEDIA SFIORATA IN VIA SPADOLINI: DUE AUTO COINVOLTE IN UN VIOLENTO TAMPONAMENTO - MassimoNovi : Tragedia sfiorata in Fi-Pi-Li, auto centrata da un pezzo di ferro - TuttoSalerno : Ex granata - Incidente automobilistico per Sofian Kiyine, sfiorata tragedia. Calciatore vivo per miracolo [FOTO] - VTrend_it : Tragedia sfiorata in Fi-Pi-Li, auto centrata da un pezzo di ferro - LuigiCastella14 : #Erba Tragedia sfiorata al campo. La mamma di un giovane giocatore ha salvato l’allenatore: «Il defibrillatore si è… -