Traffico Roma del 31-03-2023 ore 18:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione solo Traffico intenso in questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare dove si rallenta maggiormente tra la Roma Fiumicino alla Tuscolana in esterna lungo l’interna anche per un incidente code a tratti tra casse Salaria e successivamente possibili rallentamenti tra Nomentana e Prenestina una precedente incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato ulteriormente gli spostamenti sulle tratto Roma Napoli della A1 tra la diramazione Roma sud e Valmontone per chi va al capoluogo Campano si viaggia senza particolari difficoltà sul tratto Urbano della A24 in uscita da Roma mentre su via del Foro Italico segnaliamo rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Maggiore attenzione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione solointenso in questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare dove si rallenta maggiormente tra laFiumicino alla Tuscolana in esterna lungo l’interna anche per un incidente code a tratti tra casse Salaria e successivamente possibili rallentamenti tra Nomentana e Prenestina una precedente incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato ulteriormente gli spostamenti sulle trattoNapoli della A1 tra la diramazionesud e Valmontone per chi va al capoluogo Campano si viaggia senza particolari difficoltà sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre su via del Foro Italico segnaliamo rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Maggiore attenzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Firenze – Roma direzione Firenze, dalle ore 18:… - muoversintoscan : ??18.30: 7 km di coda, sono rimati coinvolti un camion e tre auto. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viagg… - VAIstradeanas : 18:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - valeriogaripoli : RT @LuceverdeRoma: ???#Roma Via della Magliana ? STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO tra Via del Fosso della Magliana e Via delle Vigne #Luceverde… -