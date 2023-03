Traffico Roma del 31-03-2023 ore 17:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna si viaggia rallentati a causa del Traffico presente la Roma Fiumicino e la Tuscolana accade lo stesso per i viaggiatori della carreggiata interna tra Cassia e Prenestina Traffico senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale rallentamenti sempre causati dalla circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Maggiore attenzione sulla Pontina dove in prossimità dei lavori in corso e per il Traffico si rallenta maggiormente tra l’uscita per via apriliana è l’uscita per Aprilia via Guardapasso verso Roma città stessa raccomandazione Ma per la presenza di un incidente su via Tiburtina ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna si viaggia rallentati a causa delpresente laFiumicino e la Tuscolana accade lo stesso per i viaggiatori della carreggiata interna tra Cassia e Prenestinasenza altri disagi sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale rallentamenti sempre causati dalla circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Maggiore attenzione sulla Pontina dove in prossimità dei lavori in corso e per ilsi rallenta maggiormente tra l’uscita per via apriliana è l’uscita per Aprilia via Guardapasso versocittà stessa raccomandazione Ma per la presenza di un incidente su via Tiburtina ...

