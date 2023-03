Traffico Roma del 31-03-2023 ore 15:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione circolazione sostenuta in rallentata lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino Tuscolana in aumento gli spostamenti in interna Come di consueto tra Cassia bis Prenestina Maggiore attenzione sulla tangenziale est perché un incidente ha comportato la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna verso la Salaria ripercussioni sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e sulla stessa tangenziale da Viale Castro si viaggia rallentati per Traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni a Roma città è tornato il Romics la fiera internazionale del fumetto fino a domenica 2 aprile più Traffico previsto in via Portuense e zone limitrofe ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione circolazione sostenuta in rallentata lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra laFiumicino Tuscolana in aumento gli spostamenti in interna Come di consueto tra Cassia bis Prenestina Maggiore attenzione sulla tangenziale est perché un incidente ha comportato la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna verso la Salaria ripercussioni sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e sulla stessa tangenziale da Viale Castro si viaggia rallentati perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni acittà è tornato il Romics la fiera internazionale del fumetto fino a domenica 2 aprile piùprevisto in via Portuense e zone limitrofe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code a tratti tra Cassia e Salaria ?? Carreggiata interna ??????Code a tra… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma – Napoli direzione Napoli, dalle ore 15:10… - LuceverdeRoma : ???#Roma Via della Magliana ? STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO tra Via del Fosso della Magliana e Via delle Vigne #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ??????Code tra Corso di Francia e Bivio Raccordo Anulare ?? Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Del Foro Italico ??????Code tra Corso di Francia e Salaria ?? San Giovanni #Luceverde #Lazio -