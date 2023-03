Traffico Roma del 31-03-2023 ore 13:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra puntine Laurentina ed ancora seguire tra Ardeatine Romanina vedi code per Traffico sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni alla fiera di Roma sulla Portuense fino a domenica 2 aprile l’attesa fiera del fumetto Romics giunta quest’anno alla sua trentesima edizione prevista una grande affluenza di pubblico con possibili ripercussioni sul Traffico di zona possibile raggiungere la fiera anche in tre con la linea Roma Fiumicino attivo da oggi all’interno della galleria Giovanni XXIII il rilevatore di velocità celeritas sanzioni per chi supera i 70 km orari il nuovo sistema monitora l’intera galleria ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra puntine Laurentina ed ancora seguire tra Ardeatinenina vedi code persulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni alla fiera disulla Portuense fino a domenica 2 aprile l’attesa fiera del fumetto Romics giunta quest’anno alla sua trentesima edizione prevista una grande affluenza di pubblico con possibili ripercussioni suldi zona possibile raggiungere la fiera anche in tre con la lineaFiumicino attivo da oggi all’interno della galleria Giovanni XXIII il rilevatore di velocità celeritas sanzioni per chi supera i 70 km orari il nuovo sistema monitora l’intera galleria ...

