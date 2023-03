Traffico Roma del 31-03-2023 ore 09:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la diramazione Roma sud della Appia segnalato anche un incidente con Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra raccordo via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale Tra la Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione del centro maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la diramazionesud della Appia segnalato anche un incidente conintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra raccordo via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale Tra laFiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione del centro maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...

