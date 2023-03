Traffico Roma del 31-03-2023 ore 07:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso il Traffico anche sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il Traffico sulla via Salaria con code tra via di Villa Padel aeroporto dell’Urbe verso il centro tra lentamente anche sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso ilanche sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Salaria con code tra via di Villa Padel aeroporto dell’Urbe verso il centro tra lentamente anche sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Bologna: code per traffico intenso in uscita a Calenzano provenendo da Roma #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Coda tra Romanina e Appia ??Interna #Luceverde #Lazio - chrdioc : Incidente sulla Salaria altezza Passo Corese, traffico in tilt. Stop a camion in direzione Roma… - Rietilife : Incidente sulla Salaria altezza Passo Corese, traffico in tilt. Stop a camion in direzione Roma -… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ??????Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Tangenziale Est #Luceverde #Lazio -