Toyota Yaris - 10 milioni di applausi e di esemplari prodotti per la compatta giap

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 31 marzo 2023) Laha voluto celebrare in modo originale il traguardo dei 10di unità prodotte dellain 25 anni di carriera: dopo che la fabbrica francese di Valenciennes ha costruito l'esemplare del record, una GR Sport di colore bianco, la Casa ha allestito una piccola parata di tutte le generazioni del modello. In seguito, la coppia che ha ordinato la vettura è stata invitata in fabbrica per una consegna speciale, festeggiata dal personale dello stabilimento. Seisopra i 10. Laè il sesto modello dopo Camry, Corolla, Land Cruiser, Hilux e Rav4 a superare i 10di. Attualmente la vettura è assemblata sia a Valenciennes, sia nella sede di Kolin in Repubblica ceca per la clientela ...