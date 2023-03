Totti e Ilary Blasi faccia a faccia: tutto sull'udienza segreta sulla separazione (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - udienza segreta presso il tribunale civile di Roma per Francesco Totti e Ilary Blasi, entrambi presenti nel secondo round della causa di separazione. Dalle 18,30 alle 22, i due si sono dati ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA -presso il tribunale civile di Roma per Francesco, entrambi presenti nel secondo round della causa di. Dalle 18,30 alle 22, i due si sono dati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UfficialeY : RT @repubblica: Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia per più di 3 ore, udienza top secret sulla separazione [Giuseppe Scarpa] http… - LuisaRagni : RT @repubblica: Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia per più di 3 ore, udienza top secret sulla separazione [Giuseppe Scarpa] http… - Moixus1970 : RT @repubblica: Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia per più di 3 ore, udienza top secret sulla separazione [Giuseppe Scarpa] http… - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia per più di 3 ore, udienza top secret sulla separazione [Giuseppe Scar… - rep_roma : Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia per più di 3 ore, udienza top secret sulla separazione [aggiornamento… -