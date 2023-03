Tottenham, UFFICIALE la sospensione di Paratici: il comunicato (Di venerdì 31 marzo 2023) Fabio Paratici e il Tottenham si separano. Il club ha annunciato una sospensione concordata e temporanea, come conferma un comunicato UFFICIALE:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Fabioe ilsi separano. Il club ha annunciato unaconcordata e temporanea, come conferma un:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Ufficiale, Fabio #Paratici lascia il #Tottenham in seguito alla decisione della #Fifa di estendere le sanzioni… - sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - FiliFuli : RT @MatthijsPog: ?? Ufficiale: il direttore del Tottenham Fabio Paratici si dimette dal suo ruolo di amministratore delegato del calcio in a… - tuttosport : ??#Paratici-#Tottenham: la decisione è ufficiale ?? IL COMUNICATO -