Tottenham, Stellini: “Conte? Gli devo molto, il mio rapporto con lui non cambierà” (Di venerdì 31 marzo 2023) Cristian Stellini, fino a due settimane fa vice di Antonio Conte, ha preso il suo posto come capo allenatore sulla panchina del Tottenham. Il tecnico, allora, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua ufficiale presentazione. “Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, Chelsea e Manchester City: questo è il modo in cui vogliamo giocare, a prescindere da chi si trova dall’altra parte del campo. Aspettative? Esattamente questo, che è anche ciò che ho detto ai ragazzi: voglio vedere giocatori che si muovano in campo, che abbiano un’idea precisa e che attacchino lo spazio con la giusta voglia”, ha dichiarato Stellini. Flash news anche per quanto concerne le condizioni dei suoi giocatori, dal momento che sono tanti i problemi che stanno affliggendo la rosa degli Spurs. “Perisic ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Cristian, fino a due settimane fa vice di Antonio, ha preso il suo posto come capo allenatore sulla panchina del. Il tecnico, allora, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua ufficiale presentazione. “Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, Chelsea e Manchester City: questo è il modo in cui vogliamo giocare, a prescindere da chi si trova dall’altra parte del campo. Aspettative? Esattamente questo, che è anche ciò che ho detto ai ragazzi: voglio vedere giocatori che si muovano in campo, che abbiano un’idea precisa e che attacchino lo spazio con la giusta voglia”, ha dichiarato. Flash news anche per quanto concerne le condizioni dei suoi giocatori, dal momento che sono tanti i problemi che stanno affliggendo la rosa degli Spurs. “Perisic ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - sportface2016 : #Tottenham, #Stellini: '#Conte? Gli devo molto, il mio rapporto con lui non cambierà' - deatoffees : Parte la volata finale per la salvezza il Epl , #Everton sarà impegnato lunedì sera contro il #Tottenham. Ovviament… - CalcioFinanza : Dal passato nei dilettanti al primo gol in #SerieA, fino al caso scommesse e il primo Scudetto: chi è Cristian… -