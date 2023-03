Tottenham, Paratici sospeso “con effetto immediato” (Di venerdì 31 marzo 2023) Si separano le strade di Fabio Paratici e del Tottenham. Il dirigente italiano ha lasciato l’incarico di direttore generale degli Spurs in attesa della sentenza dell’Appello contro i 30 mesi di squalifica in relazione alla scandalo delle plusvalenze fittizie della Juventus. Secondo alcune notizie dall’Inghilterra, Paratici avrebbe incontrato la squadra e anticipato la decisione. La conferma è arrivata dal Tottenham attraverso un comunicato ufficiale. “Questa settimana – il 29 marzo 2023 – la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni imposte dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Si separano le strade di Fabioe del. Il dirigente italiano ha lasciato l’incarico di direttore generale degli Spurs in attesa della sentenza dell’Appello contro i 30 mesi di squalifica in relazione alla scandalo delle plusvalenze fittizie della Juventus. Secondo alcune notizie dall’Inghilterra,avrebbe incontrato la squadra e anticipato la decisione. La conferma è arrivata dalattraverso un comunicato ufficiale. “Questa settimana – il 29 marzo 2023 – la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabiocontro le sanzioni imposte dalla ...

Fabio Paratici lascia l'incarico di direttore sportivo del Tottenham, in attesa dell'esito dell'appello da lui presentato contro l'inibizione di 30 mesi decisa dalla Figc per la vicenda delle plusvalenze. Il direttore sportivo Fabio Paratici è stato sospeso fino all'udienza di Appello della Figc prevista per il 19 aprile: il Tottenham lo ha annunciato con un comunicato ufficiale nella serata di venerdì. "Il 29 marzo 2023, la Commissione disciplinare della Fifa ha esteso a livello mondiale le sanzioni della Figc. Non c'è pace per il Tottenham. Il club londinese è reduce da un'ultima settimana mondiale le squalifiche imposte dalla FIGC agli ex dirigenti della Juventus. A Paratici di fatto è stato imposto il divieto di esercitare le sue funzioni.