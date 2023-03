(Di venerdì 31 marzo 2023) Ildeve fare i conti con una panchina vacante, ma questo non impedisce agli Spurs di cominciare ad intavolare contatti per la sessione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giastevenz : @Tractor220510 @totofaz @Arturoarthuren @AslanNerazzurro Certo perché non hanno lavorato per lo stesso obiettivo de… -

L'allenatore italiano - seguito con un certo interesse daldopo l'esonero Conte - sta ... in perfetta sintonia con ledel tecnico bresciano, dimostrando al tempo stesso di poter contare ...Il Dna rossonero può contare in queste partite Si è visto contro il: il Milan ha ... Cosa ne penso della costruzione dal basso Ho tantein merito, il portiere oggi tocca più palloni ...E quando lo fa, è perché ha leabbastanza chiare. Conte: il futuro è una scelta fra Inter e ... Il tecnico salentino, fresco di divorzio dal, potrebbe secondo alcuni anche sostituire ...

Tottenham, idee chiare su Lenglet | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Retroscena dall'Argentina sulle motivazioni della fine del rapporto tra Conte e il Tottenham. Ma la teoria non convince fino in fondo ...Le quote per quanto concerne il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dopo due anni dall’addio nerazzurro Le voci su Antonio Conte all‘Inter si stanno facendo sempre più insistenti, ma da ...