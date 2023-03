Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcovaldo103 : @CampiMinati cosa fanno gli mettono il telefono sotto controllo per vedere se continua a lavorare o meno per il Tottenham..?! - PianetaMilan : Tottenham, continua il momento negativo: si dimette anche Paratici - nieddupasqui : RT @lazebrafelice: La farsa continua o è una farsa continua? La Figc si rivolge alla fifa la fifa non notifica un tubo il Tottenham si inca… - anto6133152272 : RT @lazebrafelice: La farsa continua o è una farsa continua? La Figc si rivolge alla fifa la fifa non notifica un tubo il Tottenham si inca… - Giovann39862505 : RT @lazebrafelice: La farsa continua o è una farsa continua? La Figc si rivolge alla fifa la fifa non notifica un tubo il Tottenham si inca… -

Un ragazzo chea segnare e dribblare è uno spettacolo da veder giocare, ma non è lo stesso ... Nel 2021 inizia il suo giro di prestiti trae Galatasaray senza fortuna. Lo scorso anno ...... lo ha messo fuori dai giochi come amministratore delegato delHotspur . E in attesa di ... Ma purtroppo per lui, Fabio Paraticia essere raccontato come l'uomo che ha portato ...Le bugie su di me però non le accetto!' Il brasilianoaffermando di aver avuto rispetto per tutti i suoi allenatori, Conte compreso: 'Mi ha aiutato molto quando sono arrivato ale ...

Tottenham, il dopo Conte. Kane, il più grande di sempre La Gazzetta dello Sport

Lo rende noto il Tottenham, dove il dirigente ex Juventus, coinvolto nel «caso plusvalenze», ricopriva sino a oggi il ruolo di direttore generale. Mercoledì, infatti, «la Commissione disciplinare ...Fabio Paratici lascia l’incarico di direttore sportivo del Tottenham. Almeno momentaneamente, in attesa del risultato dell’appello contro la squalifica di 30 mesi per il suo ruolo nelle plusvalenze ...