Tornerà la musica su Instagram? Meta dice la sua sulla SIAE (Di venerdì 31 marzo 2023) Tornerà tutta la musica su Instagram nelle storie e più in generale per tutto il social network di Meta? La trattativa con la SIAE per la concessione dei diritti sui brani italiani potrebbe ripartire, anche se la strada è tutta in salita, come evidenziato in Commissioni Cultura e Trasporti della Camera nell’ambito dell’audizione tenutati ieri a Roma tra i rappresentati del governo, i vertici di SIAE e di Meta Italia. Cerchiamo di capire dunque quale sia lo scenario attuale e quali i risvolti futuri. Meta, nelle parole di Angelo Mazzetti responsabile degli Affari Istituzionali di Meta, vede di buon occhio l’intervento del governo nella spinosa questione e si p detta pronta a riprendere i negoziati con la SIAE. Chiede ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)tutta lasunelle storie e più in generale per tutto il social network di? La trattativa con laper la concessione dei diritti sui brani italiani potrebbe ripartire, anche se la strada è tutta in salita, come evidenziato in Commissioni Cultura e Trasporti della Camera nell’ambito dell’audizione tenutati ieri a Roma tra i rappresentati del governo, i vertici die diItalia. Cerchiamo di capire dunque quale sia lo scenario attuale e quali i risvolti futuri., nelle parole di Angelo Mazzetti responsabile degli Affari Istituzionali di, vede di buon occhio l’intervento del governo nella spinosa questione e si p detta pronta a riprendere i negoziati con la. Chiede ...

