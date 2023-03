Torneo di Viareggio 2023 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bdario88 : @pap1pap @Yuro_23 vero in parte, tra i bambini aveva numeri fuori da ogni parametro, vinse il torneo di Viareggio d… - Toro_News : ??| GIOVANILI L'#Under18 di #Asta convince alla #ViareggioCup e si prende un posto tra le prime quattro del torneo - CGCViareggioCup : Un torneo universitario di calcetto nel segno della Viareggio Cup - DiMarzio : #ViareggioCup2023 | Le ultime quattro squadre rimaste - Maxct79 : RT @ccataniacom: ???? Viareggio Cup: un catanese capocannoniere del torneo #cataniassd #calciocataniacom #catania -

I ragazzi di Tufano sono stati eliminati ai quarti di finale, sconfitti 1 - 2 a Lerici dai neroverdi. Ancora in gol Leonardi, capocannoniere delcon 9 ...Torino - Bologna sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming della seconda semifinale deldi2023. Tutto pronto alle ore 18 di sabato 1 aprile, dove allo stadio Masini di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pistoia, i granata e i rossoblu si affronteranno per ...Fiorentina - Sassuolo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming della prima semifinale deldi2023. Appuntamento cruciale quello delle ore 14 di sabato 1 aprile, quando la formazione viola e quella neroverde si ritroveranno avversarie allo stadio Buon Riposo di Seravezza, ...

Torino e Rappresentativa Serie D si giocano un posto in semifinale al Torneo di Viareggio: le due formazioni si sfidano nei quarti di finale della Viareggio CUP 2023 allo stadio “Giusfredi” di Porcari ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...