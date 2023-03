Torna a Bergamo la “Corri Dog”, la camminata competitiva dedicata a cani e padroni (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Domenica 30 aprile la città sarà invasa dagli amici a quattro zampe. Un esercito di cani, insieme ai loro proprietari, per una bella camminata non competitiva per le vie della città con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini partecipanti sulle difficoltà che le scuole cani guida nazionali stanno affrontando da tempo. Torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà canina. Bergamo celebrerà la 18esima edizione della Giornata nazionale del cane guida con la Corri Dog, evento che si ripete con successo da 9 anni richiamando proprietari e cani da tutta la provincia. Una bella passeggiata per le vie del centro per conoscere le bellezze della città, per godersi una mattinata di sano movimento all’aria ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023). Domenica 30 aprile la città sarà invasa dagli amici a quattro zampe. Un esercito di, insieme ai loro proprietari, per una bellanonper le vie della città con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini partecipanti sulle difficoltà che le scuoleguida nazionali stanno affrontando da tempo.il tradizionale appuntamento con la solidarietàna.celebrerà la 18esima edizione della Giornata nazionale del cane guida con laDog, evento che si ripete con successo da 9 anni richiamando proprietari eda tutta la provincia. Una bella passeggiata per le vie del centro per conoscere le bellezze della città, per godersi una mattinata di sano movimento all’aria ...

