Torino, nuovo blitz di Extinction Rebellion: letame davanti alla Regione Piemonte. «Le istituzioni si sveglino sulla crisi idrica» – Le foto (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il blitz alla sede Rai di Torino, nuovo colpo di Extinction Rebellion nel capoluogo Piemontese. All'alba di oggi, 31 marzo, alcuni membri del gruppo ambientalista hanno scaricato quintali di letame all'ingresso del grattacielo in cui si trova la sede della Regione Piemonte a Torino, in segno di protesta per la mancanza di intervento politico sul tema della siccità e sulla crisi del mondo idrico. Il gruppo ha inoltre appeso uno striscione citando Via del campo di Fabrizio De André: «Dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fior». «Siamo ancora nella m…», hanno aggiunto richiamando lo slogan simile a ...

